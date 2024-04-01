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الإثنين، 01-04-2024 02:55 م

محمد صلاح يزيد حسرة جمهور ليفربول

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الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة ميرور البريطانية تقريراً عن النجم محمد صلاح عقب قيادته ليفربول للفوز على برايتون 2-1، في أنفيلد.

ذكرت الصحيفة أن الدولي المصري زاد من حسرة جمهور "الريدز" بسبب ما يتردد عن إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

وقالت: "في الوقت الذي يعيش فيه ليفربول أوقاتاً صعبة بسبب الرحيل المرتقب من جانب المدرب يورغن كلوب عقب نهاية الموسم، يعد التألق اللافت من جانب محمد صلاح مصدر قلق لعشاق النادي بسبب ما يتردد حول انتقاله إلى الدوري السعودي".

وأضافت: "إذا كان هناك لاعب واحد يظل محورياً في نجاح ليفربول على أرض الملعب، سواء لهذا الموسم أو الموسم المقبل، فهو محمد صلاح الذي لا مثيل له".

وزادت: "من العدل أن نقول إن هذا لم يكن صلاح في أكثر حالاته سحراً أو إنجازاً، بينما قد يقول البعض إن صلاح في أكثر حالاته أنانية، ولكن عندما كان الأمر مهماً، كانت رباطة جأشه هي الفارق الحاسم بين الجانبين، وحافظ هدوئه على زخم ليفربول نحو اللقب".

واختتمت: "سجل اللاعب المصري أو ساعد فريقه في 19 من آخر 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، ما يوضح حجم أهميته الكبيرة في ليفربول".

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