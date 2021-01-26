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الثلاثاء، 26-01-2021 11:45 ص

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين

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الوكيل الإخباري _ تساوى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع هاري كين لاعب توتنهام، برصيد 19 هدفا هذا الموسم، عقب تسجيل ثنائية في شباك مانشستر يونايتد ليلة الأحد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح هو أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي، تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات الإنجليزية هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع هاري كين.


وكان صلاح أحرز هدفين في المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر يونايتد 3-2، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي. 

 

المصدر :ملاعب 


 




 

 


 

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