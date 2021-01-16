السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 02:09 م

محمد صلاح يعرقل انتقال راموس إلى ليفربول

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الوكيل الإخباري _ استبعد ليفربول الإنجليزي احتمال ضم راموس البالغ 34 عاماً ، بحسب صحيفة “The Athletic”. والسبب يعود لما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018. الذي فاز به ريال مدريد على حساب الريدز. عندما تسبب خلالها راموس في إصابة صلاح بالكتف.

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ففي تلك المباراة التي أقيمت في كييف. اضطر صلاح لمغادرة الملعب، ولم ينس ليفربول ما حدث.


وذكرت الصحيفة أن مدرب ليفربول يورغن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل. لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

وحتى الآن لا يزال مستقبل راموس مجهولاً. إذ ينهي قائد ريال مدريد عقده مع النادي الأبيض في يونيو المقبل ولم يجدد مع النادي حتى الآن. بسبب الخلاف على طوال مدة العقد الجديد.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المدافع الإسباني. بعد أن كانت عدة أندية في أوروبا في حالة تأهب لمراقبة راموس.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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