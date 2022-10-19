محمد صلاح يقود ليفربول ضد وست هام لمواصلة الصحوة في الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف نادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره وست هام في التاسعة والنصف بتوقيت الاردن ،مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف الفرعون المصري محمد صلاح.



ويتواجد ليفربول قبل مباراة اليوم في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاءين وتسجيل 21 هدفاً وتسجيل 12 ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.



بينما يأتي نادي وست هام في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 9 أهداف وتلقي 11 زويتبقى له مباراة مؤجلة.



ليفربول ضد وست هام



وتاريخياً التقى فريقا ليفربول ضد وست هام في 52 مباراة في الدوري الإنجليزي استطاع فيها الريدز في تحقيق الفوز خلال 32 لقاء والتعادل في 10 مواجهات وخسارة مثلهم لصالح وست هام.



وسجل نادي ليفربول 99 هدفاً في مرمى نادي وست هام الذي أحرز هو الآخر 48 هدفاً فقط، بينما حصل الريدز على 6 ركلات ترجيح سجل منها 5، مقابل 3 لصالح وست هام سجلهم جميعاً.



ونجح نادي ليفربول في الخروج خلال 22 مباراة بشباك نظيفة مقابل 10 مواجهات فقط لصالح وست هام.



وحصل لاعبو ليفربول على 51 إنذاراً وحالتي طرد مقابل 88 نالها لاعبو وست هام و4 حالات طرد.



وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الخامس من مارس الماضي وانتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد" الذي ستقام عليه مباراة اليوم.



بينما انتهت نتيجة المباراة قبل الماضية على ملعب لندن الأولمبي وخسرها الريدز بنتيجة 3-2 وصنع خلالها الدولي المصري محمد صلاح الهدف الأول للريدز الذي أحرزه ترينت ألكسندر أرنولد.

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