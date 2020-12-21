محمد صلاح يكشف عن موقفه من الانضمام للريال وبرشلونة

الوكيل الإخباري _ يعتقد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أنه بات واحدا من أفضل لاعبي العالم متمنيا أن يكسر كل الأرقام القياسية مع فريقه.



وأجرى صلاح حوارًا مع إحدى الصحف الإسبانية تحدث فيه عن طموحاته ورؤيته ومستقبله سواء داخل إنجلترا أو إسبانيا.



وعن كسره للأرقام القياسية قال صلاح: “أعتقد أنني كسرت أرقاما قليلة وأتمنى أن أكسر كل الأرقام القياسية مع النادي”.



وبات صلاح الهداف التاريخي ل ليفربول قي دوري أبطال أوروبا مؤخرا.



وواصل “الموسم الماضي لم نكن موفقين في دوري الأبطال، هذا الموسم سنقاتل على الدوري ودوري الأبطال”.



وودع ليفربول بطولة دوري الأبطال من ثمن النهائي على يد أتيتكو مدريد.

وحول مستقبله مع ليفربول قال الدولي المصري: “هذا سؤال صعب، يمكنني القول إن كل شيء في يد النادي”.



وعن إمكان لعبه لريال مدريد أو برشلونة قال: “لا نعرف ما سيحدث في المستقبل”.

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ولم يخف صلاح أنه واحد من أفضل لاعبي العالم حاليا مثنيا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وأن قلة من اللاعبين يمكنهم الاستمرار كما فعلا.



المصدر : ملاعب



