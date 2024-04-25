محمد صلاح ينهار بعد الإصابة

الوكيل الإخباري - عجز المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن مساعدة فريقه على النجاة من الخسارة في الديربي أمام إيفرتون (0-2)، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يستطع المهاجم المصري هز شباك المنافسين منذ هدفه أمام مانشستر يونايتد مطلع أبريل/نيسان الجاري، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2).



وألقت قناة "تي إن تي سبورتس" الضوء على تراجع مستوى صلاح منذ عودته من الإصابة التي عانى منها مطلع العام الحالي.



وأشارت القناة إلى خوض اللاعب صاحب ال31 عاما، 7 مباريات منذ تعافيه من الإصابة الأخيرة، اكتفى خلالها بتسجيل هدفين فقط، فيما فشل في صناعة أي هدف.



وتعرض صلاح لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، أدت لغيابه عن الملاعب لمدة شهر تقريبا قبل تعرضه لانتكاسة بمجرد عودته أمام برينتفورد.



رغم ذلك، يظل صلاح الهداف الأول للريدز هذا الموسم برصيد 24 هدفا بمختلف البطولات، فضلا عن صناعته 13 أخرى لزملائه.

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