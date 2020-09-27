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الأحد، 27-09-2020 10:22 ص

محمد صلاح يوضح سبب اختياره في تشكيل فانتازي

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الوكيل الإخباري _ قال اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من خلال لقائه في برنامج FPL Show عندما قام بتوجيه سؤال إلى لاعبي ليفربول عمن يرشحونه لضمه في تشكيل الفانتزي فقد أجاب اللاعب المصري.

وقال في هذا الموسم في فانتزي البريميرليج يجب عليكم ضمي لأنني أحصل على أكبر عدد من النقاط كل موسم ها سهل فيما رشح أيضا المدافع الإنجليزي جو جوميز اللاعب محمد صلاح لضمه في تشكيل الفانتزي.

بينما فضل اللاعب أندرو روبرتسون أن يقوم باختيار اللاعب ترنت ألكسندر أرنولد على الرغم من ارتفاع سعره لأنه سيمنحه النقاط وقد قال لاعب وسط ليفربول كيرتس جونز أنه سيقوم بالاختيار روبرتو فيرمينو.


وذلك لأنه يسجل ويصنع الأهداف بينما قرر جورجينيو فينالدوم ضم المدافع فان دايك بسبب الكلين شيت ولكنه أشاد بقدرات ماني الذي سيختاره في تشكيل الفانتزي لأنه لاعب غير طبيعي ومن خلاله سيتم الحصول على النقاط.

كما اتفق معه جيسم ميلنر وأكد جويل ماتيب أن اللاعب ماني لاعب رائع للفريق ويبحث دائما عن الأهداف لماذا يمكن لأحد إلا يضمه في تشكيل لعبة الفانتزي للدوري الإنجليزي لهذا الموسم.


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المصدر : ملاعب 

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