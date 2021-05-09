محمود زعترة يسجل هدفه الأول بالعراق ،، وانتصارات لاحسان حداد والشبول

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأقيمت يومي الجمعة والسبت مبارتين مؤجلتين من الدوري العراقي لفريقي الشرطة والقوة الجوية، والتي تم تأجيلها بسبب مشاركتهما بدوري أبطال اسيا "2021" في الأسابيع الماضية .في المباراة الأولى فاز القوة الجوية الذي يضم بصفوفه لاعبنا الدولي (إحسان حداد) والذي يحتجب بسبب إصابة تعرض لها بدوري الأبطال، على نفط الوسط الذ يضم بصفوفه لاعبنا محمود زعترة بنتيجة (3/2)، علما أن زعترة سجل هدفه الأول مع نفط الوسط.بدوره فاز الشرطة والذي يضم بجهازه الفني مدربنا الأردني هيثم الشبول، ويلعب له نجم أندية الوحدات، ذات راس والجزيرة السابق فهد اليوسف على فريق الكرخ بثلاثية نظيفة .ويتصدر القوة الجوية الترتيب بـ "63" نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، ويحل الشرطة وصيفا بـ "55" نقطة، أما نفط الوسط فيأتي خامسا بـ "49" نقطة .