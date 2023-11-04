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السبت، 04-11-2023 03:42 م

مختطفو والد دياز: لم نكن نعلم هويته

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الوكيل الإخباري - أكدت إحدى الوحدات التابعة لجماعة جيش التحرير الوطني الكولومبية المسلحة، أنها اختطفت والد لاعب كرة القدم، لويس دياز، مهاجم ليفربول، وقالت إنها تعتزم إطلاق سراحه.

ونشرت جبهة الحرب الشمالية التابعة لجيش التحرير الوطني بيانا، ذكرت فيه أن عناصر الجبهة لم يكونوا على علم، بأن الشخص الذي اختطفوه هو والد لويس دياز.

وذكرت الجبهة في البيان: "لدى جبهة الحرب الشمالية قادة عليهم تنفيذ مهام، وقام أحدهم بتنفيذ عملية اختطاف، عندما تم الإبلاغ عنها والتحقق من أنها لوالد دياز، تم التوجيه بإطلاق سراحه، لأنه قريب للرياضي الكبير الذي نحبه نحن الكولومبيون جميعا".
 
وأشار البيان إلى أنه "من الآن فصاعدا ستبدأ عملية إطلاق سراحه".

وأكدت الجبهة أنها تريد "تجنب أي حادث" يحيط بعملية الاختطاف هذه.

وتم إطلاق سراح والدة دياز بعد ساعات من الاختطاف، إلا أن المتمردين ظلوا يحتجزون والد اللاعب كرهينة.

وكانت الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية، قد بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن والد نجم ليفربول، برا وجوا، في منطقة بارانكاس المتاخمة لفنزويلا، وشارك فيها ما لا يقل عن 250 فردا.

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