مدافع الحسين إربد يحترف في الهند

الوكيل الإخباري - أعلن الحسين إربد، اليوم الثلاثاء، احتراف مدافعه حجازي ماهر، في نادي است بنغال الهندي لكرة القدم.



جاء قرار الموافقة على احتراف ماهر، في الدوري الهندي مفاجئا لجماهير الحسين إربد، لا سيما أنه قدم مستويات فنية مميزة مع الفريق بالموسم الماضي.



كان حجازي، 26 عاما، بدأ مسيرته الكروية مع شباب الأردن قبل أن يستقطبه الحسين إربد.



وسبق أن تم استدعاء حجازي ماهر لصفوف منتخب الأردن؛ حيث يعتبر من المدافعين المميزين، وسبق له الاحتراف مع زاخو العراقي.



ويتصدر الحسين إربد ترتيب دوري المحترفين ب12 نقطة، ويطمح للظفر بلقب المسابقة لأول مرة بتاريخه، فيما يفتتح مساء الثلاثاء مشواره في بطولة كأس الأردن حيث سيواجه عمان FC على استاد الحسن باربد ضمن دور ال32.

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