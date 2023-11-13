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الإثنين، 13-11-2023 02:41 م

مدرب ألافيس يحدد سبب الخسارة أمام برشلونة

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الوكيل الإخباري - قال مدرب ألافيس، لويس جارسيا، إن سبب الخسارة أمام برشلونة (2-1)  الأحد، كان افتقار فريقه إلى تسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الأول، عندما "كان عليهم تسجيل 0-2 أو 0-3"، في مباراة عاد فيها البارسا بفوز متأخر (2-1).

وصرح عقب اللقاء: "عليك أن تكون قريبا من الكمال في الدفاع، وهذا أمر شبه مستحيل. رغم أنني أعتقد أننا اقتربنا من الكمال".

وسجل الفريق الباسكي هدف التقدم في الثانية 18 عن طريق سامو أوموروديون وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة 53 عندما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل، ثم نجح اللاعب البولندي في تسجيل هدف الفوز للبارسا في الدقيقة 78.

وتابع: "يتمتع سامو بهذه القدرة على التسجيل. إنه يمنحنا الكثير من الأشياء لا سيما عندما تكون لديه مساحات".

وقال مدرب ألافيس إنه "فخور بالفريق لكنه حزين للنتيجة"، لكنه أصر على أن فريقه "بحاجة لمزيد من النقاط" وأن "اليوم كان فرصة جيدة للتسجيل".

ورفع الفوز رصيد البارسا إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، الوصيف، و4 عن جاره الكتالوني ومتصدر الترتيب، جيرونا.

فيما سقط ألافيس في فخ الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، السابعة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا.

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