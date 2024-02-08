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الخميس، 08-02-2024 02:32 م

مدرب إنتر ميامي يبرئ ميسي من اتهامات بمجاملة السعودية

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الوكيل الإخباري - أثارت مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الودية مع نادي فيسيل كوبي الياباني بطوكيو، الأربعاء، غضب جماهير هونغ كونغ من جديد.

وخسر الفريق الأمريكي ودية الفريق الياباني بركلات الترجيح، بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي، في لقاء شارك به ليو لنصف ساعة فقط، نظرا لعودته حديثا من الإصابة.

وزاد ظهور ميسي خلال المباراة من غضب جماهير هونغ كونغ، التي تستشيط غضبا في الأساس منذ أيام، في ظل غياب الأرجنتيني عن الودية التي أقيمت في بلادها، بداعي الإصابة، رغم أنه قبل أيام من تلك المواجهة ظهر لسبع دقائق فقط في ودية النصر السعودي ضمن كأس موسم الرياض.

وبعدما اتهمه مسؤولو هونغ كونغ بمجاملة السعودية والتحايل عليهم، خرج مدرب إنتر ميامي جيراردو مارتينو "تاتا"، لتوضيح الصورة لجماهير هونغ كونغ...

وقال تاتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بعد مران الأمس، شعر ميسي بأنه بحالة جيدة، واتفقنا على أنه سيلعب 30 دقيقة من مباراة اليوم، وبعد نهاية المباراة بالفعل كان سعيدًا للغاية، لأنه شعر براحة تامة في موضع إصابته".

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وأضاف: "أتفهم خيبة الأمل التي أصيب بها الجمهور في هونغ كونغ، لغيابه عن مباراتهم، لكن إشراكه وقتها كان بمثابة المخاطرة الكبرى، حتى لو كان الأمر فقط دقائق معدودة، عليهم التأكد أننا كجهاز فني بالكامل كنا نريد إشراكه!".

 

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