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الأربعاء، 26-05-2021 06:14 م

مدرب الأمعري : في البطولة الآسيوية يجب أن نسجل من أنصاف الفرص

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
قال المدير الفني لفريق الأمعري الفلسطيني إيهاب أبو جزر، أن فريقه لا يرغب بالعودة لبلاده برصيد بدون نقاط، مؤكدا أنه يعمل على الجانب النفسي بعد خسارة الفريق من الكويت الكويتي في الجولة الماضية.

 
وتابع أبو جزر بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تشرين السوري في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي: "النتائج التي يقدمها الفريق لا تدل على أدائه إطلاقا، هو من أهم الفرق المشاركة في البطولة".

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وفي رده على موقع ملاعب، قال : " جئنا ونحن نعلم إمكانياتنا، في مثل هذه المباريات يجب أن تسجل من أنصاف الفرص، ولكن صاحبنا سوء تركيز في مباراة الكويت، بالإضافة لإنهيار بدني في الربع ساعة الأخيرة، مما كلفنا النقاط الـ "3"، بالإضافة إلى دكة الكويت الكبيرة والتي لا نمتلكها".


 




 

 


 

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