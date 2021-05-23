مدرب الأنصار : مباراتنا مع السلط ستكون صعبة للغاية

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الوكيل الإخباري- أنس عشا - أكد المدير الفني لفريق الأنصار اللبناني أن مباراة الغد مع فريق السلط ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي ستكون صعبة، كون ممثل الكرة الأردنية سيحاول تعويض خسارته في المباراة الأولى أمام المحرق البحريني .وفي رده على ملاعب بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، قال : " شاهدنا مباراة السلط والمحرق، ولكن تركيزي على فريقي، لن نقبل أن نكون رد فعل، بل سنكون أصحاب الفعل، أمورنا الفنية والنفسية جيدة ولا غيابات لدينا".بدوره قال اللاعب معتز الجنيدي أن اللاعبين سعيدين للفوز في المباراة الأولى على فريق بلاطة الفلسطيني ، مؤكدا أنهم يتعاملون مع كل مباراة على أنها بمثابة نهائي، وأنهم لن يوفروا أي جهد أمام فريق السلط "الكبير" حسب وصفه.