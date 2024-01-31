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الأربعاء، 31-01-2024 02:56 م

مدرب الاتحاد السعودي يضع حدا لأزمة بنزيما

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الوكيل الإخباري - يبدو أن أزمة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي
السعودي، مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، قد انتهت تماما.

وقرر المدرب الأرجنتيني إعادة بنزيما مهاجم "النمور" إلى التدريبات الجماعية للفريق، خلال الفترة المقبلة حسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وجاء ذلك بعد أن استبعد غالاردو بنزيما، من معسكر دبي الإماراتي، بسبب تأخر اللاعب عن العودة من الإجازة الممنوحة له، مع أنباء استمرت طوال الميركاتو الشتوي الحالي، بشأن إمكانية رحيله، لكن الأمر انتهى مع إغلاق الميركاتو الحالي وتأكد بقائه.

وأكدت الصحيفة السعودية أن الفرنسي أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعدما انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية في مقر النادي.

وكان الجهاز الفني ألزم الهداف الفرنسي بأداء برنامج تدريبي خاص داخل مقر النادي، ويتابعه أولا بأول من مدينة دبي الإماراتية، مقر المعسكر الإعدادي للفريق.

وسجل بنزيما 12 هدفا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي.

يذكر أن بنزيما البالغ 36 سنة انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادما من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنوات.

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