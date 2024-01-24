مدرب البحرين: رصدنا قدرات الأردن جيداً

الوكيل الإخباري - قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب البحرين، إن فريقه جاهز لمواجهة الأردن غدًا الخميس في ختام دور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر.



وأضاف بيتزي خلال حديثه في الموتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "أشعر بتفاؤل وثقة في تحقيق الفوز على الأردن غدًا".



وأضاف: "الفوز سيمنحنا فرصة التقدم خطوة نحو الأمام، وندرك أننا سنواجه منافسًا صعبًا".



وأوضح: "منتخب الأردن قدم أداء جيدا في البطولة، وخاض مباراتين كبيرتين في الجولتين الأولى والثانية، ورصدنا قدراته جيدا".



وأكمل: "نعم، نحن جاهزون، ونفتقد لجهود المدافع أمين بنعدي بسبب الإصابة، لكن لدينا البديل المناسب".



من جهته قال نجم المنتخب البحريني محمد مرهون، إن فريقه أعد نفسه جيدا لمواجهة الأردن.



وأشار مرهون إلى أن اللاعبين يطمحون لتقديم أداء مميز، بما يضمن الخروج بالنقاط الثلاث، وحسم التأهل رسميا.



ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف يليهما البحرين بـ3 نقاط، وأخيرا ماليزيا بلا نقاط.

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