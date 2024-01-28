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الأحد، 28-01-2024 03:07 م

مدرب العراق: سنلعب بأسلوب هجومي.. ونحترم منتخب الأردن

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الوكيل الإخباري - قال الإسباني خيسوس كاساس، مدرب العراق، إن منتخبه يحترم قدرات منافسه الأردني، قبل اللقاء المرتقب بينهما، غدا الإثنين، في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم والمقامة في قطر.

وأضاف كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد: "سنلعب بأسلوبنا الهجومي المعتاد ونأمل أن نفوز، ونحترم منتخب الأردن، فهو منافس صعب ولن يكون تحقيق الانتصار بالأمر السهل".
 
وأوضح: "فوزنا على اليابان كان مجرد مباراة، ولا يعني ذلك أننا اقتربنا من اللقب، نتمنى تحقيق ذلك، لكن ثمة فرق قوية كاليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية".
 
وأكمل: "يجب أن نعطي كل ما لدينا، وعلينا التركيز، ضربة جزاء، بطاقة حمراء قد تكلفنا الخروج، وعليه فإن الخطأ ممنوع".
 
وأشار كاساس إلى أن كل شيء متاح بكرة القدم، والسعودية فازت على الأرجنتين بكأس العالم وكان هذا شيئا مذهلا.
 
وأردف: "نحن جاهزون للمباراة، ولدينا جماهير كبيرة ستنظرنا في الملعب، ومنتخب الأردن لديه كذلك الكثير من المشجعين".
 
وختم حديثه قائلا: "اللاعبون هم من سيعرفون كيف يتصرفون خلال اللقاء، وجميعهم جاهزون، والمواجهة فيها نوع من التكافؤ".

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