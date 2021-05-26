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الأربعاء، 26-05-2021 06:16 م

مدرب الفيصلي ينفي وجود أي خلافات بالفريق قبل مواجهة الكويت

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

أكد المدير الفني للفريق الأول بالنادي الفيصلي، السوري حسام السيد، أن مباراة فريقه مع الكويت الكويتي ستحتاج للصبر بصورة كبيرة، خصوصا وأن الخصم يمتلك لاعبين مميزين في المنتخب الكويتي، بالإضافة للمحترفين من الخارج، مبينا أن الزعيم يسعى للفوز فقط .
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وفي رده على استفسار ملاعب في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، قال : " حضرنا نفسنا للمباراة بصورة جيدة، ندرس كل فريق بشكل منفصل، الآن نفكر بالتأهل للدور القادم وبالطبع نطمح باللقب في نهاية المطاف".

 

ونفى السيد وجود أي خلافات أو مشاكل في الفريق، مستغربا الأحاديث الصحفية التي تشير لذلك ومؤكدا أن العلاقات بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري مميزة وأسرية .

 

ويتصدر الفيصلي المجموعة بـ "6" نقاط، بينما يحل الكويت وصيفا بـ "4" نقاط، حيث يحتاج الزعيم للتعادل فقط لضمان التأهل.

 




 

 


 

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