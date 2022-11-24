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الخميس، 24-11-2022 01:01 م

مدرب المنتخب السعودي أمام فرصة لتخطي إنجاز سولاري التاريخي

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الوكيل الإخباري - يملك الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليكون أكثر مدرب حقق انتصارات مع "الأخضر" بعد أن أصبح ثاني أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ الأخضر السعودي.

وقاد الفرنسي هيرفي رينارد الأخضر لفوز تاريخي على الأرجنتين بنتيجة (2-1)، الثلاثاء الماضي على ملعب لوسيل، في أولى مواجهات السعودية ضمن المجموعة الثالثة لمونديال "قطر 2022".

وفض هيرفي رينارد الشراكة مع المدرب الوطني خليل الزياني بوصوله للفوز رقم 20 من أصل 37 مباراة قادها خلال 3 سنوات مع الصقور.

وانفرد الفرنسي بوصافة عدد الانتصارات، خلف المدرب الوطني ناصر الجوهر، الذي يملك 37 فوزا.

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وعادل هيرفي رينارد إنجاز الأرجنتيني خوان بيتزي، المدرب السابق للسعودية، بتحقيق فوز للأخضر في كأس العالم، حيث كان الأول قاد الصقور لانتصار على منتخب مصر في مونديال روسيا 2018.

ويسعى رينارد لقيادة الأخضر إلى الفوز على بولندا السبت المقبل، ليعادل رقم الأرجنتيني سولاري الذي حقق انتصارين مع السعودية، في مونديال 1994 أمام المغرب وبلجيكا.

ويملك رينارد فرصة تاريخية ليكون أكثر مدرب حقق انتصارات مع الأخضر في المونديال، بحال انتصر على بولندا والمكسيك في الجولتين المقبلتين، والتأهل لأول مرة في تاريخ السعودية ومنتخبات آسيا بالعلامة الكاملة.

وكان هيرفي رينارد سجل أول انتصار له بتاريخه في المونديال مع السعودية، بعد أن عجز عن تحقيقه مع منتخب المغرب في مونديال روسيا قبل 4 سنوات، حيث خرج بتعادل ضد إسبانيا وخساراتين أمام إيران والبرتغال.

يذكر أن الفرنسي اعتلى صدارة المدربين الأجانب في عدد الانتصارات مع المنتخب السعودي، بعد الفوز على أستراليا في آخر جولات التصفيات المؤهلة للمونديال، متجاوزا رقم الهولندي جيرهارد فاندرليم، الذي أشرف على الأخضر في 26 مباراة بين عامي 2002 و2004، وحقق 17 انتصارا، مقابل 6 تعادلات، و3 هزائم.

 

 

 

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