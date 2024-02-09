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الجمعة، 09-02-2024 11:47 ص

مدرب المنتخب الوطني يكشف تفاصيل حول مباراة غداً

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الوكيل الاخباري - أكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، الجمعة، جاهزية جميع اللاعبين للمباراة النهائية لكأس آسيا المقررة السبت، أمام نظيره القطري حامل اللقب والمستضيف.

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وقال عموتة خلال مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة على ملعب لوسيل المونديالي، إن "التشكيل سيكون مكتملا" مع وجود "إصابات بسيطة"، موضحا: "الكل سيكون حاضرا والخيارات ستكون متاحة في المقابلة".


وتحدث عن رضاه عن أداء منتخب "النشامى" خلال البطولة القارية.


عموتة الذي حقق نجاحات خلال محطات تدريبة سابقة مع نادي السد القطري وفي المغرب مع الوداد البيضاوي، أشار إلى أن هذا الأداء كان "تحديا شخصيا لأنني دائما أينما وجدت أبحث عن الألقاب".


وقال إن المنتخب الوطني "يستعد بشكل عادي دون زيادة الضغط الناتج عن أهمية المقابلة"، معبرا عن أمله في أن يكون المنتخب في الموعد و"تقديم مستوى يليق بمنتخبنا ونؤكد المستوى المقدم منذ انطلاق المسابقة، وفي نفس الوقت نستمتع بالحضور للمقابلة النهائية لأنها مهمة جدا ولقب هو الأول في تاريخ الكرة الأردنية".


عموتة لفت النظر إلى "الرغبة لدى الفريقين للبصمة على إنجاز لقب ممكن يكون تاريخيا".


وقال إن المنتخب القطري حامل اللقب وصاحب الأرض "عنيد وليس سهلا"، لافتا النظر إلى أنه تابع رحلة المنتخب القطري خلال فوزه في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2019.


سالم العجالين الذي رافق عموتة خلال المؤتمر الصحفي، اعتبر مواجهة المنتخب القطري "قوية"، لكنه أوضح: "لكننا نعتمد على أنفسنا وسنبذل قصارى جهدنا وكل ما لدينا لإسعاد الجماهير الأردنية وجعلها فخورة بنا".


 




 

 


 

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