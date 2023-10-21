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كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 04:21 م

مدرب النصر السابق يعود للدوري السعودي من جديد

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الوكيل الإخباري - عاد مدرب نادي النصر السابق، الأوروغوياني دانيال كارينيو، من جديد للعمل في دوري روشن السعودي، بعد إعلان نادي الحزم التعاقد معه خلفًا للبرتغالي فيليبي جوفيا.

وكانت إدارة الحزم قد قررت إقالة جوفيا بعد سوء نتائج الفريق في بطولة دوري روشن السعودي؛ حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر والأخير بجدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، من التعادل 3 مرات، والخسارة في 6 مباريات.

ويملك كارينيو (60 عامًا) خبرة كبيرة في الكرة السعودية، حيث سبق له تولي قيادة فرق النصر والشباب والوحدة، وحصد لقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد موسم 2013-14 مع الفريق النصراوي.

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