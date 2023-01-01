الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

سيارة تقتحم مطعم شاورما بعمان.. صورة

العثور على جثة فتاة عربية داخل كرفان في مخيم الزعتري

كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية

تعطيل الدوام في جامعة الحسين بن طلال الاثنين بسبب الأحوال الجوية

أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022 - أسماء وصور

الأردن يدين هجوما استهدف حاجزا أمنيا في مصر

سلطة وادي الأردن تحذر من السيول والفيضانات

التربية تنعى المعلم محمد أبو شقير

الحمل الكهربائي يسجل 3540 ميجا واط مساء السبت

وزارة العمل توضح إنجازاتها رغم التحديات خلال العام 2022

الأحد، 01-01-2023 03:18 م

مدرب النصر السعودي يعلق على تعاقد فريقه مع رونالدو

120231145529330178509


الوكيل الإخباري - علق المدير الفني لنادي النصر السعودي، الفرنسي رودي غارسيا، على تعاقد فريقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفا الأمر بأنه خارق للعادة.

وقال غارسيا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة النصر ضد الخليج (1-0) أمس السبت لحساب الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي: "أرى أنه أمر خارق للعادة أن ينتقل لاعب مثل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر والدوري السعودي، وهذا يدل أن هناك تطورا كبيرا للكرة السعودية".


وأضاف: "التعاقد مع رونالدو صفقة قوية وننتظر وصوله من أجل تأقلمه معنا وجعله يستمتع باللعب لنادي النصر".

وأعلن نادي النصر الجمعة الماضي، عن ضم رونالدو بعقد يمتد حتى العام 2025.

ومن المنتظر أن يصل رونالدو إلى السعودية في وقت لاحق اليوم الأحد للانضمام لفريقه الجديد

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231144745462745849

مفاجأة .. رونالدو يرحل عن النصر في الميركاتو الصيفي

120231144413612693135

فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي على رادار مانشستر يونايتد

12023113647430797266

بعد قدوم رونالدو.. من هو كبير الرياض الهلال أم النصر؟

12023113817484575576

لماذا لم يتوج بيليه بالكرة الذهبية؟

120231122813655858896

في غياب ميسي.. مبابي يقود تشكيل باريس المتوقع أمام لانس

12023111835757583447

ما سر ظهور قميص ميسي داخل متجر الهلال بالرياض؟

أخبار متعلقة
120231144413612693135

فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي على رادار مانشستر يونايتد

1202319745765456532

أول رد فعل لشقيقة رونالدو بعد انتقال الدون للنصر السعودي

120231969484041110

السعودية.. نفاد قمصان رونالدو من متجر النصر خلال ساعة

1202319318707105824

صحيفة سعودية تكشف موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

1220223111438327352660

زيادات ضخمة في حسابات نادي النصر على السوشيال ميديا

12202220115440523488037

كواليس ارتباط العملاق الفرنسي مع كريستيانو رونالدو