مدرب النصر السعودي يعلق على غضب رونالدو بعد لقاء الشباب

غضب رونالدو بعد نهاية المباراة . pic.twitter.com/wXarFD0ZH1— يعقوب . (@X99i3) July 28, 2023
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سئل كاسترو عن غضب رونالدو وقال: "الأنظار دائما على كريستيانو، لذلك شاهدتموه غير مسرور، ولو نظرتم لجميع اللاعبين فسترون استياءهم أيضا".
وأشرك كاسترو مواطنه رونالدو في لقاء الشباب كبديل في الدقيقة 62، وكاد يفتتح التسجيل للنصر بتسديدة قوية في الدقيقة 72 لكن حارس الشباب تصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.
كما سجل رونالدو هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وبهذا التعادل، حصد كل من النصر والشباب نقطتهما الأولى في المجموعة الثالثة، التي يتصدرها الزمالك المصري بثلاث نقاط بعد اكتساحه الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد.
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