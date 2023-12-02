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السبت، 02-12-2023 03:19 م

مدرب النصر يكشف المسؤول عن خسارة فريقه بثلاثية أمام الهلال

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الوكيل الإخباري- أقر مدرب نادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، باستحقاق الهلال الفوز على فريقه في ديربي الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية هذه الخسارة.اضافة اعلان


وتغلب الهلال على غريمه النصر بثلاثية دون رد ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، موسعا الفارق مع "العالمي"، الذي تجمد رصيده عند 34 نقط وبقي في مركز الوصافة.
 
وأقر كاسترو في مؤتمر صحفي عقب المباراة، أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء خلال المواجهة، وقال: "كانت لدينا مشاكل في بداية المباراة، عملية بناء الهجمات من الخلف كانت بطيئة خلال أول 15 دقيقة وهذه الأخطاء أعطتني شعورا أن الهلال أقرب للفوز".

وأعلن المدرب البرتغالي تحمله مسؤولية الخسارة، وأكد: "أتحمل ما حدث، وليس هناك لاعب بعينه سبب الخسارة، والجميع معرض للخطأ".

وقدم مدرب النصر التهنئة لمواطنه جورجي جيسوس مدرب الهلال على الانتصار، مؤكدا أنه استحق الفوز.


 




 

 


 

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