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السبت، 19-12-2020 02:01 م

مدرب الهلال إلى الشباب.. قنبلة مدوية

الشباب فبراير(1)


الوكيل الإخباري _ اقترب نادي الشباب، من التعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة البرتغالي بيدرو كايشينيا، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ الشباب، الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بشكل قوي للغاية، قبل أن يتراجع في الفترة الأخيرة، باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، وتوديعه مسابقة الكأس، من دور الـ16.



ووفقًا لصحيفة "Digi Sport"، قدم مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عرضًا رسميًا إلى الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الهلال الأسبق، لقيادة الفريق الأول، خلفًا لكايشينيا.

وأوضحت الصحيفة، أن مفاوضات الشباب، مع ريجيكامب، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، حيث من المتوقع حسم الصفقة رسميًا، خلال الساعات القادمة.


ودرب ريجيكامب، نادي الهلال، في موسم 2014-2015، ووصل معه إلى نهائيي دوري أبطال آسيا، وكأس ولي العهد، إلا أنه خسرهما.

ولعب الهلال، 24 مباراة رسمية، تحت قيادة ريجيكامب، حقق خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات، و5 هزائم.

وآخر محطة تدريبية للمدير الفني الروماني، كانت مع الوصل الإماراتي، والذي رحل عنه رسميًا، في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وطوال مسيرته التدريبية، حقق ريجيكامب، العديد من الإنجازات والبطولات؛ أبرزها: "الدوري الروماني 4 مرات مع سيتوا بوخارت، وثنائية الدوري والسوبر مع الوحدة الإماراتي".

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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