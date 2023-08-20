الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

مياه العقبة توضح حقيقة وجود جرثومة في المياه

الفايز: تحديثات على المخطط الشمولي للعقبة

موعد تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية

الداخلية : رعايا هذه الدول يدخلون الاردن دون موافقة مسبقة - اسماء

انخفاض أسعار لحوم "الروماني" دينار.. واستقرار "البلدي"

9400 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

وفاة مواطن سقط عن الطابق الرابع في عمان

نجم سهيل يزين سماء المملكة بهذا الموعد

قرار هام من السلطات السعودية لجميع المقيمين والمواطنين

شاهد : انقاذ عائلة بعمل بطوليّ في شارع الاردن - فيديو

الأحد، 20-08-2023 02:36 م

مدرب الهلال السعودي يصدم الجماهير بخبر سيء بشأن نيمار

82023208514670017333


الوكيل الإخباري - صدم مدرب نادي "الهلال" السعودي خورخي خيسوس، جماهير فريقه، عقب إعلانه عن معاناة النجم البرازيلي المنضم حديثا للنادي نيمار جونيور من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الهلال والفيحاء، قال خيسوس إن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، حيث سقط نادي الهلال في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه الفيحاء (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتابع خيسوس: "في البداية يجب أن أشكر الجماهير على الأجواء الكبيرة التي قدموها لنا هذه الليلة، كنا نأمل أن نهديهم الفوز، لكننا لم نوفق في ذلك، أتيحت لنا فرص كثيرة لم نتمكن من استغلالها." 

وأضاف: "سيطرنا على المباراة وقدمنا كل ما يجب تقدميه داخل الملعب، لكن كنا نفتقد للإنهاء، يجب أن نحاول إيجاد حلول لهذا الأمر في المستقبل، والفيحاء قدم مباراة كبيرة جداً." 

وتعليقا على انتقال البرازيلي نيمار لصفوق "الزعيم"، أوضح مدرب "الهلال" قائلا: "سنتحسن هجوميا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم نيمار للفريق، وميتروفيتش، ونيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير." 

وأردف: "نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، وحتى الآن لم تحدد مدة غيابه"، لافتا إلى أن "تواجد اللاعبين البرازيليين في فريقنا سيزيدنا قوة، لأنهم يمتلكىن المهارة الفردية وهي مهمة جدا". 

ويوم الثلاثاء الماضي، انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رسمي، إلى نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232085435935772639

ميسي يقود إنتر ميامي لأول لقب في تاريخ النادي

820232003448238706533

مانشستر سيتي يفوز في الديربي الإماراتي السعودي .. فيديو

820232003141949873242

شاهد.. استقبال أسطوري لنيمار وياسين بونو

820232001440550026807

مفاجأة أخرى.. رسميا الهلال يعلن عن صفقة كبرى جديدة!

82023200635413219495

الجزيرة يوقع مخالصة مالية مع حبول

82023200355157958435

الفيصلي ينهي عقدي حاتم عقل و الضمور

أخبار متعلقة
820232001440550026807

مفاجأة أخرى.. رسميا الهلال يعلن عن صفقة كبرى جديدة!

820231792924874785345

بند يغضب كريستيانو رونالدو.. مغريات سعودية مذهلة لنيمار

8202316101916200925504

نيمار يكشف سر قراره المفاجئ بالانتقال إلى الدوري السعودي

820231693142646098702

نيمار: أنا هنا في السعودية، أنا هلالي !.. فيديو

64dbcc4a4c59b761803bd2a1

الهلال السعودي يبرم صفقة مدوية مع لاعب عربي!

8202314135113348398487

الهلال ينجز صفقة نيمار