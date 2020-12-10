مدرب الهلال يهين نجم برشلونة ويطرده

الوكيل الإخباري _
قرر خورخي خيسوس المدير الفني لبنفيكا البرتغالي، إعادة جان كيلير توديبو إلى صفوف برشلونة الإسباني، من جديد في شهر يناير المقبل.اضافة اعلان
ويعاني برشلونة على المستوى الدفاع حاليا بسبب الإصابات المتتالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، وعلى رأسها جيرارد بيكيه المصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.
وكشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن خيسوس طلب رسميا من إدارة بنفيكا إعادة توديبو لصفوف برشلونة، لعدم حاجة الفريق لخدماته.
وقال خيسوس عن المدافع الفرنسي الشاب: "توديبو ليس جاهز لا بدنيًا ولا تكتيكيًا".
وأوضح بشأن احتمالية رحيل مهاجم فريقه داروين نونيز إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي: "أنا لست مُستعد لخسارة أي لاعب في يناير".
المصدر : ملاعب