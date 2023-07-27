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الخميس، 27-07-2023 02:54 م

مدرب الوحدات: لسنا تحت الضغط.. والمحترفون يحتاجون للوقت

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الوكيل الإخباري - أكد البوسني داركو، مدرب الوحدات، أن فريقه لا يعاني من أي ضغوطات خلال المواجهة المنتظرة أمام الفيصلي غدا الجمعة في إياب كأس السوبر.

وقال داركو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "عادة ما يكون الفريق الخاسر تحت الضغط، وفريقنا حقق الفوز (2-1) في مباراة الذهاب، لذلك لا نعاني من أي ضغوطات".

وأضاف: "نحن الوحدات، لا ندخل أي مباراة إلا بهدف الفوز، وكلي ثقة في قدرات لاعبي فريقي".

وأكمل: "معظم عناصر الفريق جاهزة، المحترفون الأجانب قد يكونوا بحاجة لمزيد من الوقت للدخول في أجواء الفريق، لكني راض عما قدموه في مباراة الذهاب".

وأردف: "أعرف قدرات أنس العوضات جيدا، ودخوله كبديل في مباراة الذهاب غير من مجرى المباراة".

وختم حديثه: "جماهير الوحدات الداعم الأول لمنظومة الفريق، ومنها نستمد الثقة ونسعى لإسعادها، والأجواء الجماهيرية في المباراة الماضية كانت جيدة".

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