مدرب الوحدات: نحتاج المزيد من العمل

الوكيل الإخباري - أبدى العُماني رشيد اليافعي مدرب الوحدات الأردني، رضاه بعد فوز فريقه على اتحاد أهلي حلب السوري (2-0) في كأس الاتحاد الآسيوي.



وقال اليافعي في المؤتمر الصحفي: "راض عن النتيجة، لكن الفريق لا يزال بحاجة لمزيد من العمل للوصول إلى المرحلة المأمولة".



وتابع: "مررنا بظروف صعبة قبل المباراة والتحق اللاعبون الدوليون بالفريق في وقت متأخر، ومع ذلك لعبنا من أجل الفوز والنقاط الثلاث".



وأردف: "بطبعي أعشق العمل تحت الضغط، وأنا معتاد على ذلك".



وختم اليافعي حديثه: "نشكر جماهير الوحدات على الدور المهم الذي لعبته في المباراة وتحفيز لاعبي الفريق".



وتصدر الوحدات قائمة ترتيب المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي، برصيد 3 نقاط تاركًا المركز الثاني للكويت الكويتي والكهرباء العراقي ولكل منهما نقطة فيما بقي اتحاد أهلي حلب بلا نقاط.

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