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الخميس، 22-09-2022 04:25 م

مدرب الوحدات: نقدر عتاب الجماهير

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الوكيل الإخباري - كشف الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للوحدات، أنه لم يعد هناك وقت لتجاوز أي أخطاء من الممكن أن تحدث في المرحلة المقبلة.

وقال جوميز في تصريحات لموقع نادي الوحدات على هامش تدريب الفريق: "أطالب اللاعبين بضرورة أن يعوا جيدا بأن الفترة المقبلة، ستكون مليئة بالتحديات والصعوبات مما يحتم العمل بجد من أجل تحقيق المطلوب منهم وهو الوقوف على منصة التتويج أبطالا للدوري وكأس الأردن".

وتوقف جوميز على عتاب جماهير الوحدات، مؤكدا أن هذه الجماهير التي دائما ما تكون حاضرة خلف الفريق ولاعبيه بأحلك الظروف.

وأضاف: "من حق جماهير الوحدات أن تسجل عتابها على الأداء والنتائج، وتطالب باستمرار أن يكون الوحدات في المقدمة أداء ونتيجة".

وختم حديثه: "لن يكون هنالك أعذار وعلى جميع المنظومة العمل بجد من أجل إنجاز المطلوب منهم بشكل تام، بدءا من مباراة السلط وانتهاء بمباراة مغير السرحان، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة الشرسة في بطولة كأس الأردن".

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