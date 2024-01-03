الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام: اغتيال العاروري وإخوانه يؤكد أن العدو خطر على الأمة

حماس تنعى 7 من قادتها ومقاتليها

مسيرة لنقابة المحامين بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب - فيديو

ايران : 20 قتيلا و 50 جريحا بانفجارين بمحافظة كرمان جنوبي البلاد

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - تفاصيل

بالفيديو .. عاصفة قوية تضرب دولة أوروبية

المقاومة تنفذ عملية مشتركة ضد جنود الاحتلال في غزة

أكثر من 5 آلاف زائر للعقبة وحجوزات الفنادق ترتفع لـ50% الأسبوع الماضي

الخصاونة: الأردن يدعم استضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

صحيفة لبنانية تكشف كيف تم اغتيال صالح العاروري

الأربعاء، 03-01-2024 04:02 م

مدرب باريس سان جيرمان يعلق على شائعات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

12024391131268396216


الوكيل الإخباري - علق الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، على شائعات انتقال مهاجم الفريق الباريسي كيليان مبابي، إلى صفوف فريق ريال مدريد.

وينتهي عقد كليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما، التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024.

وقال إنريكي في تصريحات نقلها موقع "غول" العالمي عندما سئل عن كيفية تعامله مع الشكوك التي تحيط بمستقبل مبابي: “كما فعلت دائما في هذه المسألة، هذ الأمر لا يعتمد علي".

وأضاف: "أنا لست الشخص الذي يمكنه الرد على هذا السؤال (مستقبل مبابي)".

وذكرت تقارير صحفية أن مبابي قرر الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، وأن هناك مفاوضات جارية حاليا بين مسؤولي النادي الملكي وفايزة العماري والدة اللاعب الفرنسي ووكيلة أعماله، والأمور تسير بشكل جيد حتي الآن بين الطرفين.

بينما أشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد يجهز عرضا للتعاقد مع مبابي، خلال الشهر الحالي.

وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن فريق ليفربول الإنجليزي يعد ضمن المرشحين للتعاقد مع مبابي.

شارك كليان مبابي في 22 مباراة مع فريق باريس سان جرمان، خلال الموسم الحالي، بكل المسابقات، وسجل فيها 21 هدفا، وصنع هدفين.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024312119497485967

فولر: عودة كروس لا تضمن نجاح ألمانيا

12024311474543812156 (1)

تصريح رسمي يدحض الشائعات حول صفقة سان جيرمان

120243103454679044653

فالنسيا يبدأ العام الجديد بثلاثية في شباك فياريال

120243101228399016530

فينيسيوس لجماهير ريال مدريد: أراكم غدا!

1202439579659094677

برشلونة ينهي الجدل.. الكشف عن رقم قميص روكي

12024392659144576243

الفيصلي يتعاقد رسميا مع أبو هشهش

أخبار متعلقة
12202311151450759961902 (1)

منتخب الناشئين يلتقي نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا غدا

1220231193154894857404 (1)

بولونيا ينضم لكبار الدوري الإيطالي

1220231192319140368783

لاعب يطرد بعد 30 دقيقة من ارتكابه للخطأ!

1220231192055481000228

نيس يواصل مطاردة سان جيرمان بفرنسا

1220231191650186385280

التعادل يحسم مواجهة بيراميدز وصن داونز

1220231185911575145134

إلغاء مباراة غرناطة وبلباو بعد وفاة مشجع