مدرب بالماس يرد على أنباء خلافة تشافي

الوكيل الإخباري - علق جارسيا بيميينتا، مدرب لاس بالماس، على أنباء توليه تدريب برشلونة، في الموسم المقبل، خلفًا لتشافي هيرنانديز.



وأكد تشافي رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري، ما فتح باب الترشيحات أمام العديد من الأسماء لخلافته.



وفاز برشلونة على لاس بالماس، بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 30 لليجا.



وقال بيميينتا، في تصريحاته لشبكة "دازن إسبانيا"، عقب المباراة، "الآن أنا في لاس بالماس، لقد أمضيت 3 سنوات رائعة في النادي الذي أعطاني كل شيء".



وأضاف: "أنا أركز بشدة على إنهاء هذا الموسم بأفضل شكل ممكن".



وعن قرار تشافي بالرحيل، قال: "تشافي مسؤول عن قرار رحيله عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم، وأنا متأكد من أنه فكر فيه كثيرًا".



وختم: "لامين يامال وباو كوبارسي يلعبان وكأنهما في الدرجة الأولى منذ 10 سنوات، هذه هي اللاماسيا".



ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز 12.



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