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الخميس، 09-11-2023 03:43 م

مدرب برايتون: أياكس أصبح مختلفا

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الوكيل الإخباري - لا يتوقع روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، مواجهة سهلة أمام أياكس الجريح غدا الخميس على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وحقق برايتون الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب أمام أياكس، بنتيجة (2-0)، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية قبل أسبوعين.

وكانت تلك المباراة هي الأولى لأياكس بعد إقالة المدير الفني موريس ستين بسبب البداية الكارثية للفريق في الموسم.

وبعد تعيين الهولندي الدولي السابق جون فان إت شخيب مديرا فنيا لأياكس، حقق الفريق انتصارين متتاليين في الدوري الهولندي الممتاز ليصعد من قاع جدول الترتيب.

وكان أياكس قد سقط في فخ التعادل في أول مباراتين بالدوري الأوروبي ثم خسر أمام برايتون، ويتطلع الآن لتحقيق فوزه الأول في البطولة، للحفاظ على أمله في التأهل.

وقبل الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية، يحتل مارسيليا الصدارة برصيد 5 نقاط ويليه برايتون وآيك أثينا برصيد 4 نقاط لكل منهما، وأياكس برصيد نقطتين.

وقال دي زيربي في حديثه بشأن مباراة الغد: "هم مختلفون للغاية، لأن الفريق شهد تغيير المدرب".

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "شاهدته يوم الأحد (في المباراة التي انتهت بالفوز على هيرنيفن 4 / 1 )، قدم الفريق مباراة جيدة وحقق فوزا مهما. سجل 4 أهداف، إنه أصبح فريقا مختلفا".

وتابع دي زيربي: "لكن بالنسبة لنا، لم يختلف شيء، لأنه يتعين علينا الفوز بالمباراة.. نحن هنا للاستعداد من أجل مباراة مهمة للغاية غدا. نحتاج 3 نقاط أخرى كي ننتقل إلى الخطوة المقبلة".

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