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الأحد، 25-10-2020 01:57 م

مدرب برشلونة: خسرنا الكلاسيكو أمام ريال مدريد لهذا السبب

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الوكيل الإخباري _ أعرب رونالد كومان المدير الفنّي لفريق برشلونة الإسباني، عن استياءه من خسارة كلاسيكو الأرض أمام  ريال مدريد بثلاثية مُقابل هدف، السبت.

وأكّد مدرّب برشلونة أنّ التحكيم لعب دوراً حاسماً في خسارة فريقه قائلاً: “لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص. وفي الشوط الثاني أيضا كنا جيدين. ولا نستحق الخسارة اليوم. ولم أفهم بعض قرارات الحكم. وأثرت قراراته على نتيجة المباراة. وقبل ركلة الجزاء كنا بخير”.

وأضاف الهولندي: “ركلة الجزاء كان لها تأثير كبير. ولا أفهم تقنية الفيديو. وأعتقد أنها تستخدم ضد برشلونة فقط. ولعبنا 5 مباريات ولم نستفد منها، ولا نستحق الخسارة اليوم”.

وتغلّب الميرنجي على غريمه التقليدي بثلاثية في معقله كامب نو. ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.


المصدر : ملاعب

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