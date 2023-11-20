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الإثنين، 20-11-2023 03:45 م

مدرب بلجيكا: الفوز باليورو أصعب من كأس العالم

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الوكيل الإخباري - حققت بلجيكا هدفها بحجز مكان في التصنيف الأول لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد فوزها 5-صفر على أذربيجان الأحد، بينما اعتبر مدربها دومينيكو تيديسكو أن الفوز ببطولة أوروبا أصعب من الفوز بكأس العالم.

وأحرز روميلو لوكاكو أربعة أهداف في الدقائق العشرين الأولى من المباراة لتحقق بلجيكا الفوز الذي منحها صدارة مجموعتها في التصفيات وتتفوق على النمسا وتحجز مكانا بين المصنفين الأوائل في قرعة البطولة المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر، بينما تقام البطولة في يونيو 2024.

وقال تيديسكو للصحفيين: حجز مكان في التصنيف الأول ربما يكون مزية صغيرة لأنه سيجنبك اللعب أمام ألمانيا والبرتغال وفرنسا، لكنه لا يجعل الأمر سهلا لأن الفوز ببطولة أوروبا من وجهة نظري دائما يكون أكثر صعوبة من الفوز بكأس العالم.

وقدم لوكاكو أداء فرديا متميزا ورفعت أهدافه الأربعة في المباراة رصيده إلى 14 هدفا وهو رقم قياسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا على مستوى البطولة الواحدة.

وأضاف تيديسكو كان متميزا... إذا دخلت كل تسديدة على المرمى الشباك، فليس هناك أفضل من ذلك. هل هو أفضل مهاجم عملت معه في مسيرتي؟ من الصعب دائما قول هذا، لكنني أعتقد أنه كذلك. لا يمكن إيقافه.

وقدمت بلجيكا أداء رائعا منذ خروجها الصادم من دور المجموعات بكأس العالم الأخيرة في قطر ما أدى إلى رحيل مدرب الفريق السابق روبرتو مارتينيز والاستعانة بتيديسكو.

وبعدها لم يخسر الفريق في عشر مباريات خاضها وقال تيديسكو إن الأجواء المحيطة بالفريق، التي تردد أنها كانت متوترة في قطر، تحسنت كثيرا.

وختم تيديسكو: المجموعة تحب بعضها وهذا يمنحني شعورا جميلا جدا، اللاعبون الشبان وأصحاب الخبرة متحمسون حقا. وهذا أمر مهم كثيرا.

وستخوض بلجيكا مباراة ودية مع إنجلترا في لندن في مارس آذار المقبل، كما أكد تيديسكو أن الفريق سيلعب مباراتين أخريين ضد فريقين لم يحددا بعد في يونيو في إطار التحضيرات لبطولة أوروبا.

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