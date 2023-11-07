الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة الوقود في غزة

الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

في تسعيرة ثانية .. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ الصباح لغاية الآن

الخارجية: إجلاء 4 أردنيين من جمهورية السودان اليوم

الأونروا: عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود

شاهد بالفيديو التحام مقاومي القسام مع العدو في بيت لاهيا

الصليب الأحمر: المساعدات تصل إلى غزة ببطء

"القسام" تعلن عن تدمير دبابة صهيونية شمال بيت حانون

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية

عاجل

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ صباح لغاية الآن

الثلاثاء، 07-11-2023 02:48 م

مدرب توتنهام: سنلعب بأسلوبنا ولو بخمسة لاعبين!

112023774951560464239


الوكيل الإخباري - تحدث أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن خسارة فريقه بنتيجة (4-1) أمام ضيفه تشيلسي، مساء الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات ل"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كان من الصعب معالجة الأمر، من المستحيل تحليل اللقاء لخروجه عن السيطرة في أجزاء كبيرة، نشعر بخيبة الأمل من النتيجة ولكني فخور للغاية باللاعبين الذين قدموا كل شيء، وهذا أمر إيجابي".

وأضاف: "كنا قريبين للغاية من التعديل في فرصتين وهذا يظهر روح الفريق، بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية وسجلنا هدفا رائعا، وكنا قريبين أيضا من إضافة الثاني، ولكن البطاقة الحمراء (طرد روميرو) أثرت على المباراة".

وعن ركلة جزاء تشيلسي والبطاقة الحمراء لكريستيان روميرو أوضح: "شاهدوا اللقطة جيدا ومن ثم اتخذوا القرار وبالتالي علينا احترام ذلك، ستكون هناك دراسة لكل القرارات، هكذا سارت المباراة ولم أحب ذلك، ربما استمتعت الجماهير بتلك الأحداث، ولكن كنت أفضل مشاهدتنا نلعب كرة القدم".

وبالنظر إلى لعب توتنهام بأسلوب الدفاع من منتصف الملعب رغم إكمال اللقاء بتسعة لاعبين قال: "هذه هي شخصيتنا وهكذا سنكون طالما أتواجد هنا، إذا أكملنا اللقاء بخمسة لاعبين سنواصل بنفس الصورة".

اضافة اعلان

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120237142642837231207

الخليفي: لم أشاهد بيان الريال.. والدوري السعودي لا يهددنا

11202371490101047293 (1)

طريق الريال والبايرن مفروش بالورود إلى ثمن نهائي الأبطال

112023712437788908692

برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه على شاختار في دوري أبطال أوروبا

1120237105856885729450

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

11202378934105522545

كواليس جديدة.. ميسي يرفض مليار الهلال!

112023775626225592134

عرض ثلاثي الزمالك للبيع يفجر أزمة فنية

أخبار متعلقة
1020239101833544927095

أنشيلوتي يظهر العين الحمراء لنجوم ريال مدريد

10202391063366458045 (1)

الأردن يختتم مشاركته في الألعاب الآسيوية بالمركز 28

102023910220872957937 (1)

نجم ميلان ضمن 3 صفقات محتملة لريال مدريد

102023995515575964684

الفيصلي يشكل لجنة فنية

102023994042278198276

حكيمي أخطر مدافع في أوروبا

10202399167469231216

أول تعليق للنجم التونسي حمزة المثلوثي على لقطة تقبيله حذاء شيكابالا