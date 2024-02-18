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الأحد، 18-02-2024 02:50 م

مدرب توتنهام: لا أملك عصاً سحرية

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الوكيل الإخباري - حذر مدرب توتنهام، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، لاعبيه من أنه لا يوجد عصاً سحرية ستعيد الفريق للصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة 1-2 أمام وولفرهامبتون.

قال بوستيكوغلو: "سنعمل بجد، لدينا أسبوعين للتحضير لمباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس، ولا طائل من الشعور بالأسف على أنفسنا".

وأضاف: "أنت تتلقى الضربات ويجب عليك تجاوز ذلك وعدم التأسف على الماضي، يجب عليك التأكد من جاهزيتك للمباراة المقبلة".

وتابع: "ليس هناك أي خدع، فقط العمل الجاد، أنا لست ساحراً، أنا مدرب كرة قدم، لقد قدم هؤلاء اللاعبون عملا كبيرا طوال العام".

وأوضح: "مثلما قلت وصلنا إلى تلك المرحلة وهو أمر جيد، بفضل العمل الشاق الذي سنواصل القيام به".

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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