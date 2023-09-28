مدرب دورتموند: الفريق يظهر ردة فعل جيدة

الوكيل الإخباري - أعرب إدين ترزيتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني، عن آماله في أن يتمكن الفريق من تقديم المزيد من "الإبداع" ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية غدا الجمعة أمام هوفنهايم وما بعدها من مباريات.



وجاءت بداية دورتموند للدوري الألماني (بوندسليجا) متوسطة وفقا لمعايير النادي، حيث حقق انتصارا وحيدا وتعادل في مباراتين، ولكنه استعاد توازنه وفاز 4 / 2 على فرايبورج كما تغلب على فولفسبورج 1 / 0 في الجولة الماضية.



ويحتل دورتموند المركز السادس في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الصدارة وواحدة خلف هوفنهايم.



وقال ترزيتش: "النتيجة الكلية مقبولة. ولكن يجب أن تنظر إلى الطريقة. هناك مجال للتطور، هناك نقص في الحرية والإبداع".



وأضاف: "ولكننا نسير في طريق جيد أيضا. قدمنا عروضا كبيرة في المباريات الأولى، عادت السيطرة في الشوط الثاني أمام فرايبورج وفولفسبورج. الفريق يظهر ردة فعل جيدة تجاه ما نواجهه".



وأكد: "هم يعلمون أن هناك مجالا للتطور. ولكننا سنصل لما نريد وسنقدم قريبا كرة قدم مثيرة".



ولم يكشف ترزيتش عما إذا كان قائد الفريق إيمري تشان سيعود للتشكيل الأساسي للفريق من عدمه، ولكن ماركو رويس قد يبدأ اللقاء بعدما سجل هدف الفوز على فولفسبورج في أول مباراة يخوضها اللاعب هذا الموسم منذ البداية.



وقال المدرب: "دائما ما أوضحنا أهمية ماركو لنا. استغل فرصته بشكل مثير للإعجاب في الأسبوع الماضي".



وأضاف: "هذه هي الطريقة التي نتصورها، هكذا نتحسن كلنا للأفضل. يجب أن ندفع أنفسنا لأقصى حد لنا كل أسبوع. المهم بالنسبة لنا هو أنه لا يهم من يلعب، لا يوجد من يخسر. نمنح الفرص للجميع ولا نعاقب أحد. حتى في الأسبوع الماضي، كلنا فزنا بالمباراة".



وختم ترزيتش بأنه يتوقع مباراة متكافئة أمام هوفنهايم، الذي بدأ الموسم بشكل جيد بعدما كان يصارع الهبوط في الموسم الماضي. ولكنه أكد أن فريقه يدخل المباراة بثقة كبيرة بعد أن حقق الفوز في آخر مباراتين.

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