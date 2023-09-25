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الإثنين، 25-09-2023 02:04 م

مدرب سان جرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي

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الوكيل الإخباري - لم تكن ليلة الأحد مثالية لباريس سان جرمان الفرنسي بعد خروج نجمه كيليان مبابي مصابا في مباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا.

وغادر مبابي المباراة قبل نحو 15 دقيقة من نهاية شوطها الأول بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، وعوّضه اللاعب البرتغالي غونسالو راموس.

ونقل موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي عن مدرب سان جرمان، لويس إنريكي قوله بعد نهاية لقاء القمة:

إصابة مبابي لا تدعو إلى القلق.

إنها ليست إصابة خطيرة، ولكن اللاعب أحس ببعض الألم وكان من الصعب عليه مواصلة اللعب.

لقد تعرض مبابي لكدمة، وخرج من الملعب، ليغير الضمادة الطبية ليكون قادرا على الاستمرار.

عندما يكون اللاعب غير جاهز بنسبة 100 في المئة، ومعرض لتفاقم الإصابة، فإن استبداله هو القرار الأصح.

أعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة.

يشار إلى أن باريس سان جرمان حقق فوزا كبيرا على أولمبيك مرسيليا بأربعة أهداف نظيفة، سجلها كل من أشرف حكيمي وكولو مواني وغونسالو راموس.

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