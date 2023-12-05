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الثلاثاء، 05-12-2023 03:55 م

مدرب سباهان الإيراني يوجه رسالة لوم إلى الاتحاد السعودي

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الوكيل الإخباري - وجه جوزيه مورايس، مدرب سباهان أصفهان الإيراني، رسالة لوم لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة الفريقين أمس الاثنين.

وحل الفريق الإيراني ضيفا على "العميد" على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" "الجوهرة المشعة"، في مباراة حسمها أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قال مورايس خلال تصريحاته بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "خضنا مباراة متقاربة، النتيجة عادلة لصالح الاتحاد، والأجواء والجماهير بشكل عام رائعون، أشكرهم على حسن الاستقبال والحفاوة".

وأضاف: "لكن حتى لو تأهلنا للدور المقبل يؤسفني أننا لن نستمتع بالأجواء الجماهيرية في إيران، أنا أتيت للسعودية محترما ثقافة البلد وتقاليدها، وهذا هو الاختلاف بين الشعوب".

حديث مورايس بهذه الطريقة عن جماهير ناديه وغيابهم واحترام الثقافة السعودية يأتي في ظل انسحاب الاتحاد من لقاء الجولة الثانية بين الفريقين، في الثاني من أكتوبر الماضي، بداعي وجود تماثيل للعسكري قاسم سليماني وغيره من الشخصيات السياسية في مداخل ملعب نقش جهان، وعلى إثر هذه الأزمة، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار سباهان مهزوما ومنح الفريق السعودي نقاط اللقاء كاملة، مع حرمان سباهان من خوض بقية مبارياته في البطولة على أرضه.

وودع سباهان البطولة، فقد صعد الاتحاد أول المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما حصد سباهان 10 نقاط فقط وفشل في التأهل كأفضل وصيف.

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