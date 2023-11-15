مدرب سيراليون: لدينا خطة لإيقاف محمد صلاح

الوكيل الإخباري - أكد أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، أنه يملك خطة خاصة لإيقاف محمد صلاح، نجم منتخب مصر، في مباراة الفريقين يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



وقال كريم في تصريحات لبرنامج ملعب الشمس عبر قناة الشمس: "لدينا خطة لإيقاف محمد صلاح وتقليل خطورته، فهو نجم عالمي وسط مجموعة عناصر مميزة يضمها منتخب مصر".



وأضاف: "مواجهة مصر صعبة وستكون قوية جدا، نحترم المنافس خارج الملعب، لكن داخل المستطيل الأخضر هدفنا الفوز، نحن منتخب يملك لاعبين صغار لكن طموحاتنا كبيرة".



وأفاد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هو الذي اختار ليبيريا لاستضافة مواجهة مصر، نظرا لقرب المسافة بينها وبين سيراليون.



وأتم: "رفضنا مواجهة مصر في القاهرة، نريد أن نكون منافسين للفراعنة، وبالتالي ليس منطقيا أن نلتقي مع فريق بهذا الحجم مرتين على أرضه".



جدير بالذكر أن منتخب مصر يفتتح مبارياته في التصفيات بمواجهة جيبوتي مساء غد الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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