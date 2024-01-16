مدرب قطر: سنستخدم كل أسلحتنا أمام طاجيكستان

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شدَّد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب المنتخب القطري، على صعوبة مباراة العنابي أمام طاجيكستان التي ستقام غدًا الأربعاء في الجولة الثانية من كأس آسيا قطر 2023.وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "مواجهة طاجكستان لن تكون سهلة. منافسنا من الفرق الجيدة، وهذا ما أظهره في مباراته الأولى أمام الصين، ولديه لاعبين على مستوى جيد ويتميزون بالسرعة".وأضاف "سنلعب غدًا للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة، وهو هدفنا الذي نتطلع لتحقيقه، وبعد نهاية الدور الأول من البطولة القارية".وتابع "نتعامل مع كل مباراة على حدة. نسير في البطولة خطوة بخطوة من أجل تحقيق أهدافنا في كل مباراة ومن ثم في كل مرحلة".وأكد مدرب قطر على ضرورة التسجيل المبكر في مباراة الغد من أجل تسهيل مهمة الفريق في بقية أوقات المباراة، وقال: "سنستخدم كل أسلحتنا من اجل احراز هدف مبكر يسهل علينا الأمور فيما بعد".