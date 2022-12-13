مدرب كرواتيا يستفز لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة نصف نهائي مونديال قطر

الوكيل الإخباري - استفز زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، لاعبي الأرجنتين قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نصف نهائي مونديال قطر 2022.



وقال داليتش الاثنين، إن منتخب بلاده يأمل ألا يفسد سوء سلوك الأرجنتين في مباراة دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم أمام هولندا، في ظل إشهار 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، الأجواء في مباراة كرواتيا.



وانتصر الأرجنتينيون في النهاية بركلات الترجيح بعد إضاعة تقدمهم بهدفين، لكن المباراة شابتها مشكلات انضباطية من كلا الجانبين طوال زمن اللقاء.



وتبادل ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، كلمات حادة مع المدرب الهولندي لويس فان غال عقب صفارة النهاية، ووصف ميسي أحد لاعبي هولندا بأنه "أحمق".



وعانت كرواتيا، وصيفة بطلة نسخة 2018، بنفسها من تقلب مزاج الأرجنتين في الماضي وذلك خلال مباراتهما بدور المجموعات في كأس العالم 2018، حيث رفض خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين آنذاك، مصافحة داليتش.



لكن داليتش، الذي تغلب فريقه على البرازيل المرشحة للفوز باللقب أيضاً بركلات الترجيح ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، قال إنه لا يحمل في نفسه أي ضغينة.



وقال داليتش خلال مؤتمر صحفي: "أتفهم العوامل الفاعلة كما كانت التوقعات مرتفعة في ذلك الوقت (في 2018). حدث ما حدث ولن نحمل في نفوسنا أي ضغائن".



وتابع: "أنا لا أغضب من أي شخص يمر بحالة ذهنية مشوبة بالعاطفة. كانت مباراة الأرجنتين ضد هولندا صعبة للغاية في ظل وجود العديد من السلوكيات غير المرتبطة بكرة القدم. آمل حقا ألا يكون هذا هو الحال الثلاثاء".



كما سخر لاعبو الأرجنتين من لاعبي هولندا عقب نهاية ركلات الترجيح، بينما استفز بعض لاعبي هولندا الأرجنتينيين خلال المباراة.



وقال داليتش: "المباراة ستكون مباراة للأرجنتين ونحن أيضا. الرهانات كبيرة للفريقين والتأهل للنهائي على المحك".



وتأمل كرواتيا الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد خسارتها المباراة النهائية لنسخة 2018 أمام فرنسا حاملة اللقب، التي تواجه المغرب في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.

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