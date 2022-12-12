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الإثنين، 12-12-2022 02:34 م

مدرب كرواتيا يكشف خطته لإنهاء مشوار ميسي ورفاقه في مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - قال المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، إنه سيعكف على دراسة أسلوب لعب الأرجنتين بشكل خاص كما فعل أمام البرازيل في ربع النهائي، ويطمح في الوصول إلى خطة لإيقاف ليونيل ميسي.

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وقال داليتش في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة في نصف نهائي مونديال قطر غدا الثلاثاء: "سوف نولي اهتماما خاصا لمسألة كيفية إيقاف ميسي بأي طريقة وبأي لاعبين، وماذا يمكننا أن نفعل حياله".

واستطرد: "نحن نعرف بأن رقابة رجل ضد رجل ليست جيدة، لم نفعل ذلك في المرة الأخيرة التي واجهنا الأرجنتين بها، ولن نفعل ذلك في مباراة الغد أيضا".

وواصل المدير الفني الكرواتي: "سنحتاج إلى تغطية التمريرات تجاهه (ميسي) وحرمانه من المساحة، يجب أن نكون مدركين لذلك في المرحلة الدفاعية".

وكانت كرواتيا قد نجحت في إقصاء منتخب البرازيل في ثمن النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وتأهلت الأرجنتين أيضا على حساب هولندا بفضل ركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل 2-2.

 

 

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