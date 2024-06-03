مدرب ليفربول الجديد يصدم صلاح في أول اجتماع له مع الإدارة

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إنجليزية أن المدرب الهولندي الجديد لنادي ليفربول آرني سلوت أبلغ إدارة "الريدز" بأنه لا يمانع بيع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024 هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.



وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، فقد اجتمع سلوت مع مسؤولي ليفربول بعد توليه أمس السبت مهامه بشكل رسمي خلفا للألماني يورغن كلوب، لوضع خطة دعم الفريق في الموسم الجديد.



وأكدت الشبكة، أن سلوت يرحب بإمكانية استمرار صلاح في الموسم المقبل، لكن لا يعتبره "عنصرا لا يمس" ضمن صفوف "الريدز".



وأوضح التقرير، أن سلوت أبلغ إدارة ليفربول، بأنه لا يمانع بيع صلاح إذا لم يجدد عقده، وذلك من أجل تحقيق استفادة مالية، وتفادي رحيله مجانا عند نهاية عقده في صيف العام المقبل.



وأشار التقرير إلى أن سلوت يرغب في إعادة بناء فريق جديد لليفربول، والهبوط بمعدل أعمار اللاعبين، علما بأن صلاح يبلغ من العمر 31 عاما.



يذكر أن تقارير عدة تربط صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي بعد أن وقف ليفربول في صيف العام الماضي أمام إتمام تلك الصفقة رغم تلقيه عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية قدر بنحو 150 مليون يورو.

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