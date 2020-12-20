مدرب ليفربول يعلق على غضب ماني عند استبداله بصلاح

الوكيل الإخباري _ تحدث الألماني “يورجن كلوب”، مدرب “ليفربول” الإنجليزي، على غضب المهاجم السنغالي “ساديو ماني” أثناء مباراة “كريستال بالاس”.





وقال “كلوب” بعد اللقاء: “لم يكن سعيداً لأنه ألقى نظرة على الساعة. كان هناك نصف ساعة متبقية للعب، وربما أراد أن يشارك بالركلة الحرة.. لا أعرف بالضبط”.





وأثار “ماني” الجدل، بتصرفه الغاضب على قرار استبداله من المباراة بالرغم من أن النتيجة كانت قد حسمت لمصلحة الريدز.



وبدى “ماني” غاضباً وحرك يديه في الهواء بعنف، بعد أن قرر المدرب استبداله في الشوط الثاني. عندما كان فريقه متقدما بنتيجة 4-0، وإدخال المصري “محمد صلاح” بديلا له.



وأثمر التبديل عن تسجيل “صلاح” لهدفين، وإسهامه بتمريرة حاسمة، رفع فيهم غلة فريقه إلى 7 أهداف نظيفة.



وهذا الفوز هو الأكبر للريدز في الدوري الإنجليزي منذ تولي “كلوب” تدريب النادي في 2016.

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المصدر : ملاعب



