مدرب معان : الوحدات هزم النصر وفولاذ ،، الجميع يخشاه

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الوكيل الإخباري - أنس عشاقال المدير الفني لفريق معان، الوطني ديان صالح، أن جميع فرق دوري المحترفين "تحسب حساب" اللعب أمام فريق الوحدات بالموسم الكروي الحالي، فهو فريق تغلب على فولاذ الإيراني والنصر السعودي قبل أيام.وتابع صالح في تصريحات تلفزيونية: "مشاركة الوحدات في دوري أبطال اسيا كانت بمثابة التحضير المثالي للدوري، ورغم ذلك فإن فريق معان أجبر الأخضر على بذل مجهودات كبيرة في المباراة ".وأضاف صالح : " قاومنا الوحدات وأنا راضي عن الأداء، الفروقات كبيرة وأشركنا لاعبين لأول مرة بالدوري، وهدفنا الثبات بدوري المحترفين، حيث يعلم جميع الظروف الصعبة التي صاحبت تحضيراتنا".وكان معان قد خسر من الوحدات مساء الأحد بعد بهدفين دون رد، و1لك في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين.