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الإثنين، 13-09-2021 02:02 م

مدرب معان لموقع ملاعب : عانينا من الغيابات والوحدات مرعب

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
قال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي معان ديان صالح، أن التعادل مع الوحدات في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري المحترفين كان صعبا للغاية، خصوصا وأن الأخضر يمتلك كوكبة من أبرز نجوم المنتخب الوطني وهو فريق مرعب "حسب وصفه".اضافة اعلان


 
 

وتابع صالح في تصريح خاص لموقع ملاعب : "الوحدات متصدر والضغط علينا كبير بعد تعادل الجليل والسلط، والذي كان يعطي الوحدات حافزا لتحقيق الفوز، تنبهنا لذلك وكان لدينا مرونة تكتيكية رغم الغيابات الكثيرة ".

وتابع : كان لدينا 5 غيابات عن المباراة، دكة الاحتياط كان عليها حارسي مرمى و3 لاعبين ولذلك لم نقم إلا بتبديلين، الفريق اندمج بجانب إحترافي رغم قلة الإمكانيات، وأخرجنا قدراتهم بشكل جيد، 60% من لاعبينا من الدرجة الأولى وفي كل مباراة هناك تطور، وقد تسعفنا نقطتي الوحدات والفيصلي في البقاء بدوري المحترفين".

أما عن مستوى الدوري فقد أكد المدرب أن هذا الموسم من أكثر المواسم تنافسية، مبينا أن المباريات جميعها كبيرة سواء تلك التي بشأن صراع اللقب أو الهبوط، والجميع يترقب نتائج غيره في أجواء يغلفها "التنافس الشديد والقوي".

 




 

 


 

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