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الخميس، 28-12-2023 02:45 م

مدرب منتخب البرتغال يكشف عن مفاجأة بشأن موعد اعتزال رونالدو



الوكيل الإخباري - كشف المدير الفني لمنتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، عن مفاجأة بشأن موعد اعتزال الهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلها موقع "goal" العالمي: "لقد تحدثت مع رونالدو عندما كان قريبا للغاية من الوصول إلى 200 مباراة دولية، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل".

وأضاف: "قلت لرونالدو هل الوصول إلى 200 مباراة دولية أمر يثير اهتمامك أم لا؟... لكنه قال لي يهمني الوصول إلى 250 مباراة مع البرتغال".

وخاض رونالدو البالغ عمره 38 عاما، 205 مباريات دولية حتى الآن مع البرتغال، وإذا أراد الوصول إلى 250 مباراة دولية، فيتحتم عليه الاستمرار في حمل قميص منتخب بلاده حتى كأس العالم 2026.

وبالتالي فإن رونالدو قد يواصل اللعب مع منتخب البرتغال حتى بلوغه سن الـ41، علما بأن "الدون" صرح في أكثر من مناسبة بأنه سيواصل اللعب طالما جسده يسمح له لذلك.

يذكر أن رونالدو على وشك إنهاء عام 2023 كأفضل هداف في العالم برصيد 53 هدفا مع النصر ومنتخب البرتغال في كل البطولات.

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