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السبت، 02-12-2023 03:59 م

مدرب منتخب فرنسا يغيب عن حفل سحب قرعة كأس أوروبا 2024

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الوكيل الإخباري- يغيب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، عن حفل سحب قرعة كأس أمم أوروبا 2024، المقرر مساء اليوم السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، بسبب خضوعه لجراحة.اضافة اعلان


وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان، أن ديشامب خضع لجراحة بداية هذا الأسبوع بعد معاناة من ألم في الظهر لعدة أسابيع، وسيمثل فرنسا بدلا منه في القرعة المدرب المساعد جاي ستيفا.
 
ومن جانبه، قال ديشامب في بيان "لم يكن قرارا سهلا.. عدم ذهابي للقرعة. كانت دائما لحظة مبهجة، أستمتع خلالها بالدردشة مع نظرائي. لكن الحكمة تقتضي الراحة لأيام قليلة".

وتأتي فرنسا في التصنيف الأول في القرعة جنبا إلى جنب مع ألمانيا الدولة المضيفة، والبرتغال، وإسبانيا، وبلجيكا، وإنجلترا.

ويعتبر منتخبا فرنسا وصيف بطولة العالم الأخيرة وإنجلترا ثاني النسخة الأخيرة من البطولة القارية من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس أوروبا لتي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، نظرا للمستوى الرفيع الذي ظهر به المنتخبان في الآونة الأخيرة ولوجود نجوم من الصف الأول أمثال كيليان مبابي وأنطوان غريزمان في صفوف "الديوك"، والهداف هاري كاين وجود بيلينغهام مع "الأسود الثلاثة".

 




 

 


 

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